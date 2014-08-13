Червоний Хрест не займатиметься "гуманітаркою" з РФ, якщо її доставлять до терористів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на прес-конференції генеральний секретар Національного комітету Товариства Червоного Хреста в Україні Алла Хабарова.

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Відповідаючи на питання журналістів, чи буде Червоний Хрест приймати гуманітарний вантаж не в Харківській області, як планувалося раніше, а на території Луганської чи Донецької областей, які контролюються терористами, вона відповіла: «Ні, звичайно, ніхто не буде цього робити, тому що йдуть порушення всіх правил постачання гуманітарного вантажу. До сьогоднішнього дня навіть немає переліку цього вантажу».

За її словами, якщо гуманітарний вантаж містить ліки, не зареєстровані в Україні, їх не можна буде використовувати, і гуманітарний вантаж піде на утилізацію.

У свою чергу, координатор зі зв'язків із громадськістю міжнародного комітету Червоного Хреста Андре Лорш відзначив, що формат роботи Червоного Хреста передбачає, що гуманітарна допомога передається через прикордонний пункт, який перебуває під контролем України.

«Такий формат до цих пір обговорювали, таку схему і ніяку іншу», - сказав він.

Лорш також відзначив, що він не знає маршрут проходження колони з гуманітарною допомогою з Росії.

«Мені остаточний маршрут не відомий», - сказав він.