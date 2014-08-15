ЄС: торговельні заходи Росії проти України є невиправданими



Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це йдеться у висновках стосовно України, ухвалених на позачерговому засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

Привітавши триваючий прогрес щодо імплементації Угоди про асоціацію з Україною та висловивши очікування стосовно майбутньої тристоронньої зустрічі на рівні міністрів України, Росії та Єврокомісії, яка відбудеться у Брюсселі 12 вересня, Рада ЄС заявила: „Рада вважає, що недавні торговельні заходи, здійснені Російською Федерацією проти України в цьому контексті є невиправданими та ризикують підривати цей процес”.

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Крім того, Рада вважає, що подібні заходи, які здійснюються проти інших країн Східного партнерства, котрі недавно ратифікували угоди про асоціацію з ЄС, в рівній мірі є необґрунтованими.