ОБСЄ огляне російську гуманітарку 18-19 серпня - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Детальна інспекція вмісту російського гуманітарного конвою не починалася. Експерти ОБСЄ планують здійснити огляд вантажу 18 або 19 серпня», - зазначив він, посилаючись на слова представника ОБСЄ Поля Рікара.

«Визначені партії - до 30 транспортних засобів. Після огляду вантаж передадуть для подальшого супроводу офіційним представникам Червоного хреста», - зауважив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня РФ заявила, що направляє гуманітарну допомогу для жителів Донецької і Луганської області.

Водночас Росія не надала представникам Червоного хреста детальної специфікації "гуманітарного конвою", що затримувало його оформлення.

Читайте такожКабмін визначив порядок оформлення гуманітарних вантажів на час АТО16 серпня у Ростовській області завершилися переговори щодо "гуманітарної допомоги". Україна погодилася прийняти цей вантаж під егідою Міжнародного комітету Червоного Хреста, але лише після перевірки його на кордоні.

На сьогодні 16 із 280 російських вантажівок, які зупинилися у Каменську-Шахтинському (РФ) 17 серпня, просунулися до КПП "Донецьк" у Росії на кордоні з Україною.