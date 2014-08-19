Силовики продовжують наступ на бойовиків в передмістях Горлівки та Первомайська (карта АТО)
13:05, 19 серпня 2014Політика
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Сили АТО продовжують наступ на терористів в передмісті Донецька, Луганська, Горлівки та Первомайська.
Сили АТО продовжують наступ на терористів / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Сили АТО продовжують наступальні дії і закріплюються на визначених рубежах у передмісті Донецька, Луганська, Горлівки, Первомайська і зосереджують зусилля на утриманні висот поблизу кургану Савур-Могила», - повідомив він.Читайте такожТимчук: Силовки ведуть бої за утримання позицій в районі Савур-Могили
За словами Лисенка, «протягом доби в цих районах успішно відбиті контратаки терористів".
Тривають позиційні бої за Ясинувату і Жданівку в Донецькій області».
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Фото: РНБО
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