Силовики продовжують наступ на бойовиків в передмістях Горлівки та Первомайська (карта АТО)

13:05, 19 серпня 2014
Політика
0 0

Сили АТО продовжують наступ на терористів в передмісті Донецька, Луганська, Горлівки та Первомайська.

десантники / Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Сили АТО продовжують наступальні дії і закріплюються на визначених рубежах у передмісті Донецька, Луганська, Горлівки, Первомайська і зосереджують зусилля на утриманні висот поблизу кургану Савур-Могила», - повідомив він.Читайте такожТимчук: Силовки ведуть бої за утримання позицій в районі Савур-Могили

За словами Лисенка, «протягом доби в цих районах успішно відбиті контратаки терористів".

Тривають позиційні бої за Ясинувату і Жданівку в Донецькій області».

Дивіться карту АТО в більшому форматі.

Фото: СНБо

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter