Силовики продовжують наступ на бойовиків в передмістях Горлівки та Первомайська (карта АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Сили АТО продовжують наступальні дії і закріплюються на визначених рубежах у передмісті Донецька, Луганська, Горлівки, Первомайська і зосереджують зусилля на утриманні висот поблизу кургану Савур-Могила», - повідомив він.Читайте такожТимчук: Силовки ведуть бої за утримання позицій в районі Савур-Могили

За словами Лисенка, «протягом доби в цих районах успішно відбиті контратаки терористів".

Тривають позиційні бої за Ясинувату і Жданівку в Донецькій області».

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