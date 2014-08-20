Financial Times: Порошенко та Путін збираються провести переговори

У статті, яка називається «Порошенко та Путін збираються провести переговори», опублікованій в британській газеті Financial Times, Катрін Хіллє повідомляє про те, що президент України Петро Порошенко і президент Росії Володимир Путін зустрінуться наступного тижня в Мінську в рамках саміту за участю представників Митного союзу, ЄС і України. Це буде перша зустріч двох лідерів після короткої розмови в Нормандії на початку червня під час святкування 70-ї річниці висадки союзних військ.

Київ і Москва підтвердили участь у зустрічі президентів 26 серпня, про проведення якої вперше повідомив Казахстан минулого тижня. «Відбудеться низка двосторонніх зустрічей», - повідомили в Кремлі.

Ця конференція буде ще однією спробою досягти дипломатичного вирішення українського кризи. Зустріч глав адміністрацій Путіна і Порошенко минулої п'ятниці була свідченням того, що такі зусилля будуть вживатися. Тим не менш, міністри закордонних справ Росії, України, Німеччини та Франції не змогли досягти прогресу в пошуку політичного розв'язання конфлікту під час переговорів, які відбулися в Берліні в неділю.

Кремль поки не повідомив, чи проведе Володимир Путін двосторонні переговори з Петром Порошенко в Мінську, але високопоставлений чиновник російського уряду зазначив, що діалог на вищому рівні необхідний, враховуючи триваючу гуманітарну кризу в східній Україні.

Напруга збільшилася минулої п'ятниці після того, як Росія в односторонньому порядку спробувала відправити конвой з понад 270 вантажівок з гуманітарною допомогою, призначеної для жителів східної України. Рішення Москви викликало в Києві та на Заході підозри про те, що Росія готується до вторгнення.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста згодом підтвердив, що у вантажівках знаходиться тільки гуманітарний вантаж. Тим не менш, конвой залишається заблокованим на кордоні, оскільки український уряд і проросійські бунтівники ще не дали гарантій для безпечного пересування вантажівок.