В Єврокомісії не підтверджують дату візиту Порошенка в Брюссель

14:28, 22 серпня 2014
Політика
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У Європейській комісії (ЄК) не підтверджують конкретну дату візиту президента України Петра Порошенка в Брюссель.

В ЕК не подтвердили дату визита Порошенко /фото УНИАН

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Брюсселі повідомила представник ЄК Шанталь Хьюз, відповідаючи на питання, чи може ЄК підтвердити інформацію про зустріч Петра Порошенка з Жозе Мануелем Баррозу на саміті 30 серпня.

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"На цьому етапі - ні. Ви повинні перевірити останні дані з командою Ромпея (Герман Ван Ромпей, президент Ради ЄС). Ми вже сказали, що президент Жозе Мануел Баррозу запросив президента Порошенко приїхати в Брюссель в найближчому майбутньому. Але на цьому етапі ми не можемо підтвердити конкретну дату", - сказала вона.

Також, за словами Шанталь Хьюз, ще невідома дата і майбутньої тристоронньої зустрічі між президентом ЄК Жозе Мануелем Баррозу, Петром Порошенком та президентом РФ Володимиром Путіним. "Конкретної дати ще немає", - констатувала представник ЄК.

Як повідомлялося, президент Європейської Ради Герман Ван Ромпейі президент Єврокомісії Баррозу запросили Порошенка здійснити робочий візит до Брюсселя 30 серпня.

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