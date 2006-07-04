Піскун чув дзвін, та не знає де він

Вищий адміністративний суд України заявляє про безпідставність звинувачень колишнього генерального прокурора Святослава ПІСКУНА у навмисній заміні колегії суддів, яка розглядала його справу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАСУ з приводу припущень С.ПІСКУНА щодо причин заміни колегії суддів, яка розглядала справу про поновлення його на посаді генпрокурора. (Сьогодні ВАСУ відмовив С.ПІСКУНУ визнати протиправним та скасувати Указ Президента від 14 жовтня 2005 року про звільнення його з посади генпрокурора. Після судового засідання С.ПІСКУН заявив, що “сьогодні вночі було практично повністю замінено склад колегії суддів ВАСУ”. «Це тиск на суд. Прибрали ту колегію, яка намагалася справедливо (очевидно, на його користь) розглянути справу» – УНІАН).

“Така звинувачувальна заява на адресу Вищого адміністративного суду України є безпідставною і не відповідає дійсності”, підкреслили у прес-службі.

Як повідомили у прес-службі, 19 червня 2006 року адміністративну справу за позовом С.ПІСКУНА дійсно розглядала інша п’ятірка суддів. Окрім головуючої на судовому засіданні Магдалини БИМ, усіх суддів замінили на інших. “Але причина зовсім не в тому, що на суддів попередньої п’ятірки тиснули абощо”, підкреслюється в повідомленні.

Як пояснюють у прес-службі, 19 червня справу слухала колегія суддів з різних судових палат ВАСУ (всього їх чотири у ВАСУ). Тоді суду було заздалегідь відомо про клопотання С.ПІСКУНА (його він надіслав напередодні) щодо перенесення судового засідання у зв’язку з його хворобою, тому розгляду справи по суті не очікували і було можливим зібрати колегію з різних судових палат саме для вирішення питання про перенесення слухання справи.

Сьогодні ж, 4 липня, справу розглядала колегія, де всі судді з судової палати з розгляду справ, пов’язаних із спорами щодо проходження публічної служби, бо це саме їхній предмет розгляду, наголошують у прес-службі ВАСУ. Такий склад колегії сформовано задля того, щоб суді, які спеціалізуються на розгляді саме таких справ, більш детально вивчили матеріали справи і змогли винести справедливе рішення у цій адміністративній справі. “До речі, колегія суддів була сформована заздалегідь, і всі судді мали достатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи”, додали у прес-службі.