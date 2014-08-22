Яценюк закликає сформувати нову парламентську коаліцію ще до виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

Яценюк підкреслив, що парламентські вибори мають дати проукраїнську, проєвропейську потужну більшість.

"Як прем'єр-міністр, вже зараз звертаюся до усіх учасників політичного процесу: перед парламентськими виборами підписати угоду про формування нової парламентської коаліції", - заявив він.

Яценюк наголосив, що така коаліція має об'єднатися довкола однієї мети - суверенної незалежної європейської держави.

"Для того, щоб була більшість у парламенті, приймемо правильне рішення. Всі повинні іти єдиним об'єднаним фронтом", - сказав прем'єр.

Читайте такожПідстави для розпуску ВР з'являться 24 серпня - ПорошенкоКрім того, відповідаючи на питання, чи ведуться переговори про єдиний список, у якому був би сам Яценюк, голова ВР Олександр Турчинов та представники президентської команди, прем'єр зазначив, що "як тільки буде оголошений указ президента про дострокове припинення повноважень парламенту, звичайно, що будуть проводитись переговори".

"Чи будемо йти однією партією, чи двома, чи трьома, чи підемо блоками. Яким чином підтримувати мажоритарних кандидатів - це все техніка для досягненні мети. Мета - це 300 голосів у новому парламенті. Проєвропейських і проукраїнських", - сказав Яценюк.