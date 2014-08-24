На Донбасі військові затримали бойовиків із РФ, які перевозили зброю та боєприпаси

Вчора близько 21.30 в районі Дебальцеве Донецької області військовослужбовці Національної гвардії затримали російських терористів, які перевозили зброю та боєприпаси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії, на вимогу зупинитися для перевірки документів водій не відреагував. Бійці були змушені застосувати зброю, аби зупинити транспортний засіб.

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В автомобілі здетонував бойовий комплект, в результаті машина загорілася.

Водій та два пасажири вистрибнули із транспортного засобу та одразу ж були затримані військовослужбовцями Нацгвардії.

Затриманими виявилися громадяни РФ, які мали при собі посвідчення терористичної організації «Донецька народна республіка».

Підозрюваних передано компетентним органам для проведення подальших слідчих дій.

Втрат серед особового складу військовослужбовців немає.