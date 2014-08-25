Бійці АТО знищили два "Гради" і два міномети

Як повідомили в прес-центрі АТО, в результаті боїв українські військові знищили 2 установки БМ-21 "Град", 2 міномети і значна кількість противників.

"Станом на 19.00 24 серпня: піхотинці продовжують виконувати завдання з надання допомоги спецпідрозділам МВС з пошуку, роззброєння, а в разі чинення опору, знищення незаконних бандформувань і диверсійно-розвідувальних груп противника в населених пунктах Іллірія, Маломиколаївка", - йдеться в повідомленні.

Також, згідно з інформацією, протягом дня з Донецька від одного з блокпостів сил АТО висунулася колона танків і БМП бойовиків. "При підході до наших позицій вони були зупинені вогнем військовослужбовців Збройних Сил України", - розповіли в прес-центрі АТО.

Крім того, триває оборона кургану Савур Могила. "В результаті боїв знищено дві установки БМ 21" Град "противника, а також два міномета і значна кількість живої сили", - підкреслили в повідомленні.

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У прес-центрі АТО зазначили, що значно збільшилася кількість обстрілів позицій сил АТО.

"Зокрема були обстріляні позиції і блокпости поблизу населених пунктів Новосвітлівка, Червона Поляна, Вергунських Роз'езд, Станиця Луганська, Чумаки, Мар'їнка, МТФ Дзеркальне, Дебальцеве, Нижня Кринка, Харцизьк, Петровське, майорського, Верхньоторецьке, Вергулівка, Депрерадівка", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-центру АТО, двічі з мінометів обстріляли аеродром Луганськ.

"Також, сьогоднішній день відзначився кривавими провокаціями з боку Російської Федерації", - підсумували а повідомленні прес-центру АТО.