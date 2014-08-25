СБУ й "Айдар" знешкодили табір бойовиків на Луганщині

Про це повідомляє сайт РНБО.

На території табору знайдено заміновані арсенали озброєння - РПГ, вогнемети "Шмель", боєприпаси тощо та близько 3 кг вибухівки типу пластид, які планувалося використати для організації теракту.

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Затримано керівника диверсійної групи - російського військовослужбовця (позивний «Ямал») та його підлеглих – снайперів, автоматників, кулеметника.

Як свідчать вилучені у диверсантів документи та показання, які вони дають оперативникам СБУ, група уже через декілька годин готувалася до злочинних збройних нападів на підрозділи військовослужбовців СБУ та ЗС України. Затримані правопорушники також планували диверсію на об’єктах залізничного транспорту.

Встановлено, що саме ці диверсанти причетні до нападу на блок-пост батальйону «Айдар» у селі Смоляниново.

Стосовно затриманих бойовиків розпочато кримінальне провадження за ст.258 (тероризм) Кримінального кодексу України, підкреслюється в повідомленні.