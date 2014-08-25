Порошенко розпустив Верховну Раду - прес-секретар

21:51, 25 серпня 2014
Політика
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Президент України прийняв рішення про розпуск Верховної Ради.

Президент розпустив Раду / Фото: УНІАН

Про це повідомив прес-секретар Президента Святослав Цеголко у Твіттері.

Читайте такожПорошенко попередив Раду про розпуск найближчим часом. Депутати погодилися"Більшість саме цих депутатів ухвалювала диктаторські закони, які забрали життя Небесної сотні. За це треба відповідати", - цитує Цеголко Порошенка.

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