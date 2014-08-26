Місцеві жителі запевняють, що колона російської військової техніки вночі перетнула кордон
10:04, 26 серпня 2014Політика
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Цієї ночі з Росії в Україну зайшла колона військової техніки.
Ілюстративне зображення / spbdnevnik.ru
До міста Суходільськ Луганської області з Росії в ніч з 25 на 26 серпня зайшла велика колона військової техніки.
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Про це повідомляють місцеві жителі, які стали очевидцями того, що сталося.
Місцеві жителі запевняють, що колона російської військової техніки перетнула кордон
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