Місцеві жителі запевняють, що колона російської військової техніки вночі перетнула кордон

До міста Суходільськ Луганської області з Росії в ніч з 25 на 26 серпня зайшла велика колона військової техніки.

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Про це повідомляють місцеві жителі, які стали очевидцями того, що сталося.