На Сумщині обстріляли військкомат і підірвали два службові авто під райвідділом міліції

У Шостці, що на Сумщині, вибухнули два автомобілі, які належали міліціонерам, йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Кілька вибухів пролунали опів на п'яту ранку під райвідділом міліції, де і стояли припарковані авто співробітників. За попередніми даними, це ВАЗ та Фольксваген, які належать черговому та його помічнику, що перебували на нічній зміні.

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Від вибуху один автомобіль перекинувся, його відкинуло на кілька метрів. А сусідніх багатоповерхівках повилітали шибки.

За даними прес-служби міліції, жертв та постраждалих немає. На місце виїхали вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Зазначимо, що очевидці повідомляють у соцмережах, що авто підірвали із гранатомета, який нападники кинули на місці інциденту.

Окрім цього, невідомі обстріляли фасад місцевого військового комісаріату. Про це повідомляє СЗГ УМВС в Сумській області. Внаслідок обстрілу військкомату пошкоджені вікна на його другому та третьому поверхах.

В результаті протиправних дій ніхто із співробітників установи та мешканців прилеглих будинків не постраждав.

"В Шосткинському та ще семи міськ та райвідділах введено оперативні плани “Оборона адмінбудівлі” та “Перехват” , спрямовані на розшук зловмисників. На місці події працюють оперативні групи та вибухотехніки, - коментує подію начальник УМВС області полковник міліції Анатолій Річкаль. – зараз ми з’ясовуємо із якої зброї були зроблені постріли. Що ж до пошкоджених вибухом авто, розглядаємо версію, що під них були закладені вибухові пристрої. Проте остаточний висновок дадуть експерти".

Правоохоронці звертаються до всіх жителів міста Шостки, які в період з 4.00 до 5.00 години ранку знаходились в районі вул. К.Маркса і стали свідками даної події, або володіють будь-якою інформацією, що допоможе слідству, негайно сповістити міліцію за телефонами в Шостці (05449)2-14-47 або102.

Як відзначає місцевий портал 0542, у соцмережі жителі Шостки повідомляють, що чули 3-4 постріли, а на місці події знайдені 2 гранатомети.