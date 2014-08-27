У боях з терористами у Іловайську загинули 4 бійця батальону "Дніпро-1", 14 - поранені.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав командир роти добровольчого батальйону Володимир Парасюк.Читайте такожСиловики не можуть чинити опір у Іловайську через відсутність важкого озброєння - комбат "Дніпро-1"

"Їх постійно обстрілюють і йдуть бої, але наші хлопці контролюють ситуацію. Сказали, що становище важке, але не критичне. Вчора було гірше. Стосовно втрат. Батальйон "Дніпро-1" має 4 200х і 14 300х. За інші батальйони не знаю. Загинуло двоє близьких друзів Володі - Василь Савченко та Антон Хорольський, імена двох інших вояків він не назвав", - написав Парасюк.

Він повідомив, що ситуація у Іловайську важка, але не критична.