У Харкові на вокзалі затримали військового, який віз із зони АТО набої та холодну зброю

Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС України на Південній залізниці, військовослужбовця затримали 25 серпня в касовому залі вокзалу.

Правоохоронці вилучили в чоловіка 95 малокаліберних патронів калібру 5,6 мм, 2 патрони калібру 7,62 мм, 2 патрони калібру 5,45 мм та 4 ножі. Військовослужбовець одного з добровольчих батальйонів пояснив, що їхав із зони АТО у відпустку до Хмельницької області. Набої та холодну зброю взяв із собою в якості трофеї.Читайте такожЗлочинці намагалися переправити велику партію зброї із зони АТО до Закарпаття

Всі речові докази вилучено та направлено на експертизу. Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 410 КК України (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин) та ч. 2 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Військовослужбовцю загрожує до 8 років тюрми.

Матеріали за цим фактом у подальшому будуть передані до військової прокуратури.