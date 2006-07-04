Експерти допускають розпад коаліції, якщо Порошенко не буде спікером

Експерти прогнозують поглиблення політичної кризи і допускають розпад “помаранчевої коаліції” в разі необрання представника блоку “Наша Україна” Петра ПОРОШЕНКА спікером парламенту.

Про це свідчать результати експертного опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей.

Так, відповідаючи на запитання: “Якщо кандидатура Петра ПОРОШЕНКА на посаду спікера не набере 226 голосів, хто може стати наступною кандидатурою на цю посаду?” директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ зазначив: “Я думаю, що це буде визначатися вже в умовах іншої коаліції. Провал кандидатури ПОРОШЕНКА буде кризою, подолати яку в рамках діючої «помаранчевої» більшості, я думаю, буде неможливо. І це буде означати чергову перерву, після чого відновляться переговори між «Нашою Україною» та Партією регіонів і там будуть розглядатися зовсім інші варіанти. Не думаю, що ПОРОШЕНКО обійме посаду спікера в такій коаліції, але в нього розшириться коло вибору власних позицій”.

У свою чергу голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ наголосив, що у середовищі фракції Соцпартії неприйняття ПОРОШЕНКА досить сильне. На його думку, СПУ сподівається, що, в разі провалу ПОРОШЕНКА, політики схиляться до кандидатури Олександра МОРОЗА, як фігури спроможної консолідувати парламент. О.ДОНІЙ вважає, що “гра проти ПОРОШЕНКА може стати не грою проти конкретної персони, а цвяхом у кришку труни «помаранчевої» коаліції. Адже, якщо коаліція проголосує неконсолідовано, й ПОРОШЕНКО не набере 226 голосів, то дуже сумнівно, що в подальшому коаліція консолідовано віддасть 226 голосів Юлії ТИМОШЕНКО при її затвердженні на посаду прем’єра».

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що при такому розвитку подій “не виключено, що коаліціянти повернуться до кандидатури ЄХАНУРОВА – це буде цілком логічно з боку «Нашої України». Також може бути висунуто кандидатуру Олександра Мороза й зберігатиме свою кандидатуру Анатолій КІНАХ. “З цих трьох кандидатур і будуть коаліціянти обирати спікера”, – сказав А.ЄРМОЛАЄВ. При цьому він вважає, "що, скоріш за все, будуть консультації і з опозицією щодо нового формату керівництва Верховної Ради, і, я не виключаю, що «Регіони» будуть наполягати на кандидатурі Віктора ЯНУКОВИЧА. Якщо сьогодні переговори проваляться, то Партія регіонів ще буде показувати зуби”.

Директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО сказав, що у "такому випадку будуть висуватися кандидатури навіть поза пакетом, поза більшістю”. На його думку, “можуть висуватися кандидатури від Партії регіонів та від інших фракцій і нас чекатиме доволі тривала спікеріада – така, яку ми мали на початку роботи двох попередніх парламентів”.