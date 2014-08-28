У НАТО придумали, як можна дипломатично назвати вторгнення армії Путіна в Україну

Генерал НАТО Ніко Так називає те, що відбувається на сході України, "проникненням", наголошуючи, що це не альянсу давати оцінку.

"Ми зараз використовуємо слово "проникнення" (incursion), - сказав він у четвер в штаб-квартирі об'єднаний сил НАТО в Європі (SHAPE), яка розташована у Монсі (Бельгія), відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН.

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При цьому генерал наголосив, що це "не альянсу кваліфікувати" чи є це вторгненням. "Але це дуже серйозна ескалація ситуації в Україні", - наголосив Так.