НАТО не введе війська в Україну, але може допомогти технікою - польський депутат

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив голова комісії до справ оборони Сейму Польщі Стефан Нєшьоловський.

"Зараз неможлива війна країн НАТО з Росією",- сказав він, коментуючи можливу реакцію західного світу на вже не приховану військову агресію росіян.

"Україні не варто очікувати на військове втручання. Немає такої можливості, аби вони ввели свої війська",- додав депутат, зауваживши, що власне це зараз використовує Росія.

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Депутат, котрий представляє правлячу у Польщі партію "Громадянська платформа" (РО), зазначив, що Захід може впливати на розвиток ситуації за допомогою дипломатичних інструментів, економічних санкцій та надання українській владі військової підтримки.

Водночас він зауважив, що економічні санкції є шкідливими для обох сторін, але не виключив, що вони таки можуть бути предметом обговорення в нинішній ситуації.

"Ці санкції вдаряють обидві сторони та дорого нам коштують, але, можливо, це (їх загострення) може бути розглянуто", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко оголосив сьогодні про неприховану агресію Росії, котра за допомогою своїх військових захопила кілька українських міст в районі Азовського моря.

Раніше глава уряду закликав провести позачергове засідання Ради безпеки ООН та заморозити усі активи Росії за кордоном поки вона не виведе своїх військ з української території.