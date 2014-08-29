Терористи зайняли стратегічну висоту Савур-Могила (фоторепортаж)

13:58, 29 серпня 2014
Політика
0 0

У мережі з'явилися фотографії проросійських бойовиків на одній з найвищих точок Донецької області.

Терористи зайняли стратегічну висоту Савур-Могила

Як повідомлялося раніше, російські ЗМІ стверджують, що терористи «ДНР» захопили стратегічну висоту Савур-Могила у Донецькій області, яку до цього утримували військові АТО.

У той же час, в штабі АТО офіційно не підтвердили інформацію російських ЗМІ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter