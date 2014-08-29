Терористи зайняли стратегічну висоту Савур-Могила (фоторепортаж)
13:58, 29 серпня 2014Політика
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У мережі з'явилися фотографії проросійських бойовиків на одній з найвищих точок Донецької області.
Терористи зайняли стратегічну висоту Савур-Могила
Як повідомлялося раніше, російські ЗМІ стверджують, що терористи «ДНР» захопили стратегічну висоту Савур-Могила у Донецькій області, яку до цього утримували військові АТО.
У той же час, в штабі АТО офіційно не підтвердили інформацію російських ЗМІ.
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