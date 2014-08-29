Порошенко розраховує на рішучі дії з боку ЄС - розмова з Меркель
23:47, 29 серпня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Порошенко розраховує на рішучі дії з боку ЄС / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Співрозмовники скоординували кроки щодо подальших дій напередодні засідання Європейської Ради 30 серпня в Брюсселі.
"Петро Порошенко подякував Ангелі Меркель за її зусилля щодо включення українського питання в порядок денний цього засідання.
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Глава української держави оголосив про намір донести до двадцяти восьми лідерів Європейського Союзу реальну інформацію про ситуацію на українському Донбасі. Президент також висловив сподівання на підтримку та рішучі дії з боку ЄС", - йдеться в повідомленні.
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