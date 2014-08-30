Сили АТО знищили два танки, установку "Ураган" та шість установок "Град" бойовиків - штаб

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.

У повідомленні підкреслюється, що Збройні Сили України ведуть запеклі бої за звільнення від загарбників території держави. За минулу добу по противнику було нанесено низку ударів. Читайте такожНа Луганщині силовики знищили близько 40 бойовиків і захопили міномет

"Зокрема було нанесено ураження по автомобільній колоні противника (до 30 одиниць автомобілів), яка рухалася в напрямку Луганское – Алчевськ. Крім цього знищено два автомобілі з колони, яка рухалась в напрямку Зугрес –Харцизск. Загальні втрати загарбників: два танки, три БТРа, одна установка «Ураган», шість установок БМ21 «Град» та 35 осіб", - повідомили у штабі.