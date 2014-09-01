З "ДНР" домовлено, що українських полонених не будуть катувати - Центр обміну полоненими

Про це генерал-полковник запасу, керівник ГО «Офіцерський корпус», керівник Центру з обміну полонених Володимир Рубан повідомив на прес-конференції в УНІАН.

«Ми досягли домовленості з донецькою стороною, з паном Захарченком (лідером терористичної організації «ДНР» Олександром Захарченком - УНІАН), у тому числі про те, що більше не буде будь-яких умов про «вантаж 200», тобто щодо безперешкодного вивезення тих, хто загинув на полі бою», - сказав Рубан.

Він також повідомив, що терористи пообіцяли не катувати полонених.

«Ми добилися того, що полонених не будуть піддавати тортурам і не будуть розстрілювати. Є підтверджені факти, що в полоні не всі виживали», - зазначив він.

За словами Рубана, в «ДНР» пообіцяли, що до полонених українських солдат буде ставлення як до військовополонених.

За його словами, цього вдалося добитися і завдяки народній артистці України, громадському діячу Руслані Лижичко, яка повернулася з Донецька.

Присутня на прес-конференції сама Руслана наголосила, що головний месидж на сьогодні - «Стоп вогонь!».

Читайте такожНємцов: Путін домагається розчленування України«Воювати треба з реальним ворогом. Він є. Це Путін», - додала Руслана.

Вона також наголосила не необхідності ведення переговорів між Києвом та сходом України з тим, щоб виробити спільні позиції, щоб «об’єднатися з Донбасом і Луганськом, зі своїми і піти єдиним фронтом проти єдиного ворога».

Рубан наголосив, що на Донбасі триває «неправильна війна».

«І неправильно, що коли немає воєнного стану, і хтось у Києві може не йти на війну, а гулятиме з собачкою по Хрещатику, а хтось зобов’язаний піти на цю війну, тому що його мобілізують», - додав він.

«Необхідно або ввести воєнний стан по всій країні і почати воювати, або сісти за стіл переговорів, як розумні люди у ХХІ столітті, і йти на взаємні компроміси та поступки», - зазначив Рубан.

Читайте такожІноземні журналісти оприлюднили відео зруйнованого ІловайськаЗа його словами, «донецька і луганська сторони готова до цієї розмови».

На запитання журналістів з приводу того як виконати месидж «Стоп вогонь!», коли «в тебе стріляють російські солдати» і сідати за стіл переговорів «з українськими сепаратистами, коли в тебе стріляє Росія», Руслана сказала, що «Стоп вогонь» має стосуватися тільки перестрілки зі своїми».

Рубан зазначив, що людям з обох сторін вже набридло вбивати протягом чотирьох місяців один одного. Він також наголосив, що «є багато питань до офіційних даних щодо загиблих та тих, що зникли безвісті».

Як повідомляв УНІАН, українські батальйони тиждень тому потрапили в оточення терористів і російських військових.

Сьогодні, 1 вересня, керівник Центру з обміну полонених Рубан заявив, що у Донецькій області після останніх боїв узято в полон 680 українських військовослужбовців, і з них 80% - з-під Іловайська.