Україна запросила ОБСЄ спостерігати за виборами до Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту політики і комунікацій МЗС України Євген Перебийніс.

“Сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін надіслав листа директору Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Майклу Лінку із запрошенням БДІПЛ ОБСЄ взяти участь у спостереженні за черговими парламентськими виборами в Україні”, - сказав Перебийніс.

Читайте такожВ Україні стартувала виборча кампанія до Верховної РадиЗа його словами, БДІПЛ ОБСЄ планує направити до України 80 довготермінових та 600 короткотермінових спостерігачів. Очікується, що спостережна місія розпочне свою роботу в Україні в середині вересня. Орієнтовно 25 вересня до України прибудуть довготермінові спостерігачі, а короткотермінові спостерігачі прибудуть орієнтовно за тиждень до дня виборів 26 жовтня.