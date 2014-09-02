Президент вніс до Ради законопроект про антикорупційне бюро

Про це в ході прес-конференції повідомив заступник глави адміністрації президента Дмитро Шимків. "Ми отримали законопроект від Кабміну, доопрацювали його і внесли у Верховну Раду", - сказав він.

Читайте такожПорошенко подасть у ВР законопроект про створення антикорупційного бюро до кінця тижня

За словами Дмитра Шимківа, деталі закону будуть оприлюднені пізніше. "Було багато спекуляцій на цю тему, але ми намагалися зробити так, щоб закон відображав зміст, який очікується суспільством", - зазначив він.