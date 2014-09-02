Президент вніс до Ради законопроект про антикорупційне бюро
19:05, 02 вересня 2014Політика
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Робоча група при президентові України доопрацювала законопроект про антикорупційне бюро і направила його у Верховну Раду.
Порошенко вніс у Раду проект закону про Антикорупційне бюро / фото УНІАН
Про це в ході прес-конференції повідомив заступник глави адміністрації президента Дмитро Шимків. "Ми отримали законопроект від Кабміну, доопрацювали його і внесли у Верховну Раду", - сказав він.
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За словами Дмитра Шимківа, деталі закону будуть оприлюднені пізніше. "Було багато спекуляцій на цю тему, але ми намагалися зробити так, щоб закон відображав зміст, який очікується суспільством", - зазначив він.
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