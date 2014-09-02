РНБО: У захоплених росіянами містах меншає бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У населених пунктах, захоплених збройними силами РФ, відмічається зменшення активності та чисельності терористів, що, імовірно, пов’язано із розбіжностями між керівництвом бойовиків та російським військовим командуванням, щодо поводження на контрольованій території», - зазначив він.

Читайте такожДля забезпечення бойовиків і своїх військових Росія використовує автомобілі гуманітарного конвою Довідка УНІАН. РФ у березні, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

З 15 квітня в Донецькій і Луганській областях продовжується антитерористична операція.

Наприкінці серпня підрозділи російської регулярної армії захопили місто Новоазовськ Донецької області, яке розташоване неподалік Маріуполя.

Україна заявила про неприховану агресію росіян і закликала західний мир відреагувати на неї.

За оприлюдненими даними РНБО, на сьогодні на Донбасі діють щонайменше 4 тактичні групи російської армії чисельністю 1,6 тис. осіб.