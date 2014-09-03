На Луганщині у безробітного вилучено арсенал зброї - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожВ одесита вилучили арсенал зброї та карту порту

За його словами, в затриманого вилучено два РПГ-18, дві гранати РГ-42 та 229 набоїв калібру 5,45 мм для автомата Калашникова.