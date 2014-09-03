На Луганщині у безробітного вилучено арсенал зброї - РНБО

22:42, 03 вересня 2014
Політика
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У селищі Новопсков Луганської області підрозділи АТО виявили місцевого жителя без постійного місця роботи з арсеналом зброї. 

/ sbu.gov.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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За його словами, в затриманого вилучено два РПГ-18, дві гранати РГ-42 та 229 набоїв калібру 5,45 мм для автомата Калашникова.

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