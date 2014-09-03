Обама прокоментував розмову Порошенка із Путіним: "Сподіваюся, Москва готова піти назустріч"

Режиму припинення вогню не може бути, поки Росія підтримує проросійські бандитські формування на сході України, повідомляє 5 канал.

Так на телефонну розмову Порошенка та Путіна відреагував президент США Барак Обама. Під час прес-конференції у Таллінні глава Білого дому наголосив: перші кроки до мирного врегулювання має зробити Москва, адже саме вона сприяла загостренню конфлікту на Донбасі.

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"Сполучені Штати завжди підтримували наміри Петра Порошенка досягти насамперед політичного врегулювання конфлікту на сході України. Але поки що ці наміри не вдалося реалізувати, оскільки Росія не ставилася до цього серйозно та не визнавала, що контролює сепаратистів на сході. Ми сподіваємося, що цього разу Москва справді готова піти назустріч і зупинити фінансування бандитських формувань", – заявив Обама.

Нагадаємо, сьогодні прес-служба українського чільника повідомила, що Порошенко і Путін домовилися щодо режиму припинення вогню на Донбасі. У Кремлі підтвердили факт мирних консультацій голів держав, але згодом спохопились і заперечили, що Путін погодився на припинення вогню - бо ж він, начебто, до війни ніяк не причетний.