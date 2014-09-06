Порошенко призначив Шандру головою Київської ОДА
18:49, 06 вересня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко призначив Володимира Шандру головою Київської обласної державної адміністрації (ОДА).
Призначений голова Київської ОДА / Фото УНІАН
Відповідний указ оприлюднений на сайті президента. "Призначити Шандру Володимира Миколайовича головою Київської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.
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Володимир Шандра був призначений головою Київської ОДА ще 2 березня, коли виконував обов'язки президента України Олександр Турчинов. Своїм указом попередника Володимира Шандри Анатолія Присяжнюка Олександр Турчинов звільнив в той же день.
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