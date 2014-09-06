Порошенко призначив Шандру головою Київської ОДА

Президент Петро Порошенко призначив Володимира Шандру головою Київської обласної державної адміністрації (ОДА).

Відповідний указ оприлюднений на сайті президента. "Призначити Шандру Володимира Миколайовича головою Київської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі. Читайте такожГолова Київської ОДА подав у відставку Володимир Шандра був призначений головою Київської ОДА ще 2 березня, коли виконував обов'язки президента України Олександр Турчинов. Своїм указом попередника Володимира Шандри Анатолія Присяжнюка Олександр Турчинов звільнив в той же день.

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