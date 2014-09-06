Порошенко призначив Шандру головою Київської ОДА

18:49, 06 вересня 2014
Політика
2 0

Президент Петро Порошенко призначив Володимира Шандру головою Київської обласної державної адміністрації (ОДА).

Назначен глава Киевской ОГА / Фото УНИАН

Відповідний указ оприлюднений на сайті президента. "Призначити Шандру Володимира Миколайовича головою Київської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Читайте такожГолова Київської ОДА подав у відставку

Володимир Шандра був призначений головою Київської ОДА ще 2 березня, коли виконував обов'язки президента України Олександр Турчинов. Своїм указом попередника Володимира Шандри Анатолія Присяжнюка Олександр Турчинов звільнив в той же день.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter