ОБСЄ збільшить кількість своїх спостерігачів у зоні антитерористичної операції

Про це заявив голова Спеціальної спостережної місії ОБСЄ в Україні Ертугруль Апакан на зустрічі з віце-прем`єр-міністром України Володимиром Гройсманом та міністром закордонних вправ України Павлом Клімкіним, представниками українських силових та військових відомств, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Апакан повідомив, що на сьогодні в зоні конфлікту працює 60 представників Моніторингової місії ОБСЄ, їхня кількість буде збільшена.

«Ми зробимо все для того, щоб моніторинг був успішним. Наші представники будуть розміщені в «гарячих» місцях та всіх пунктах контакту сторін», – наголосив голова місії ОБСЄ.

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Своєю чергою Гройсман наголосив на важливості збереження режиму припинення вогню.

«Разом з тим для нас важливо, аби моніторинг, який дозволяє бачити реальну картину дотримання сторонами цього режиму, був об’єктивним і розповсюджувався на усі відповідні пункти», – зазначив Гройсман.

Він підкреслив, що зі свого боку Україна повністю виконує усі домовленості та взяті на себе зобов’язання щодо дотримання режиму припинення вогню.

Разом з тим протягом останніх трьох діб з боку бойовиків, згідно з даними українських військових, було здійснено 45 обстрілів.

Сторони також наголосили на необхідності дотримання публічності процесу здійснення спостереження і обговорили плани щодо постійного інформування громадськості навколо реальної ситуації із функціонуванням режиму припинення вогню у зоні конфлікту.