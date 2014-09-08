Порошенко наказав забезпечити у Маріуполі режим високої бойової готовності

Про це йдеться у повідомлені прес-служби Президента.

Президент зазначив, що в України достатньо сил, щоб захистити і місто, і країну. За його словами, вся країна чекає лише одного – миру. Саме тому він пішов на переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним, вимагаючи гарантій, щоб після припинення вогню на Донбасі прийшов мир.Читайте такожПісля анонсу візиту Порошенка в Маріуполь почався обстріл постів сил АТО

Порошенко підкреслив, що більше не допустить повторення подій 9 травня, які тоді відбувалися у Маріуполі.

Він також зазначив, що українські сили відважно готуються до оборони міста.

"Як Головнокомандувач віддав всі накази, щоб оборона Маріуполя була забезпечена, щоб був забезпечений режим високої бойової готовності», - зазначив Порошенко.Читайте такожВночі бойовики наступали на Маріуполь за трьома напрямками - радник Тарути

У рамках робочої поїздки до Донецької області Порошенко відвідав Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча.