П'ять країн затягують процедуру ухвалення санкцій проти РФ - джерело
20:45, 08 вересня 2014Політика
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П'ять країн - Італія, Німеччина, Австрія, Кіпр та Фінляндія стали гальмом у завершенні письмової процедури ухвалення другого раунду економічних санкцій для Росії.
П'ять країн стали гальмом у завершенні процедури щодо ухвалення санкцій для Росії/Фото: УНИАН
"Саме ці краіни роблять все, щоб затягнути завершення письмової процедури", - повідомило УНІАН джерело в Раді ЄС.Читайте такожОдна з країн ЄС не хотіла голосувати за санкції проти РФ, але проблема вирішилась
Як відомо, саме сьогодні запропонований пакет нових санкцій третього етапу мав бути узгоджений письмовою процедурою країнами-членами ЄС.
Очікувалося, санкції будуть опубліковані у вівторок.
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