П'ять країн затягують процедуру ухвалення санкцій проти РФ - джерело

"Саме ці краіни роблять все, щоб затягнути завершення письмової процедури", - повідомило УНІАН джерело в Раді ЄС.Читайте такожОдна з країн ЄС не хотіла голосувати за санкції проти РФ, але проблема вирішилась

Як відомо, саме сьогодні запропонований пакет нових санкцій третього етапу мав бути узгоджений письмовою процедурою країнами-членами ЄС.

Очікувалося, санкції будуть опубліковані у вівторок.