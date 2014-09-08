П'ять країн затягують процедуру ухвалення санкцій проти РФ - джерело

20:45, 08 вересня 2014
Політика
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П'ять країн - Італія, Німеччина, Австрія, Кіпр та Фінляндія стали гальмом у завершенні письмової процедури ухвалення другого раунду економічних санкцій для Росії.

УНИАН

"Саме ці краіни роблять все, щоб затягнути завершення письмової процедури", - повідомило УНІАН джерело в Раді ЄС.Читайте такожОдна з країн ЄС не хотіла голосувати за санкції проти РФ, але проблема вирішилась

Як відомо, саме сьогодні запропонований пакет нових санкцій третього етапу мав бути узгоджений письмовою процедурою країнами-членами ЄС.

Очікувалося, санкції будуть опубліковані у вівторок. 

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