На Донбасі відбувається перегрупування сил АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив на розширеному засіданні уряду.

"Ми вже зараз здійснюємо перегрупування частин наших Збройних сил, Національної гвардії, прикордонників, але не для нападу, а для того, щоб гарантовано й ефективно забезпечити захист своєї території", - сказав він.

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