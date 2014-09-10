На Донбасі відбувається перегрупування сил АТО
11:03, 10 вересня 2014Політика
0 0
На сході України відбувається перегрупування сил антитерористичної операції.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив на розширеному засіданні уряду.
"Ми вже зараз здійснюємо перегрупування частин наших Збройних сил, Національної гвардії, прикордонників, але не для нападу, а для того, щоб гарантовано й ефективно забезпечити захист своєї території", - сказав він.
Читайте такожБойовики продовжують артобстріли, втрат серед українських військових немає - речник АТОЗа словами президента, вже завершена третя хвиля часткової мобілізації, налагоджено роботу оборонних підприємств України, що дає можливість на сьогодні постачати військам щодобово до 30 одиниць броньованої техніки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter