За час АТО на Донбасі загинули 58 прикордонників

Про це повідомляє Державна прикордонна служба. У повідомленні на сайті прикордонвідомства уточнюється, що це дані станом на 10 вересня 2014 року.

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