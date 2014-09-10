За час АТО на Донбасі загинули 58 прикордонників

18:57, 10 вересня 2014
Політика
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За час проведення АТО на Донбасі загинули 58 прикордонників

За час проведення АТО загинули 58 прикордонників / фото dpsu.gov.ua

Про це повідомляє Державна прикордонна служба. У повідомленні на сайті прикордонвідомства уточнюється, що це дані станом на 10 вересня 2014 року.

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