Янукович віддав свій голос за Мороза?

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає Олександра МОРОЗА людиною, спроможною об’єднати Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав в інтерв’ю журналістам.

«Мороз це людина, яка може об’єднати Україну» - сказав В.ЯНУКОВИЧ

Перед цим на запитання журналістів щодо того за кого він віддав свій голос, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «за людину яка об’єднає Україну».

Він також додав: «МОРОЗ це людина високих людських і моральних якостей, яка себе не скомпрометувала за всі роки політичної боротьби». Зазначивши, що для фракції Партії регіонів не головне вузькопартійні інтереси і чиїсь особисті амбіції, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що заради об’єднання України вони готові поступитися своїми особистими інтересами.

Відповідаючи на запитання, чи є гарантія, що у випадку обрання спікером О.МОРОЗА прем’єр-міністром буде кандидатура від Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ сказав: «гарантія, коли гроші в кишені». Він також припустив, що в широкій коаліції, яка може бути створена, очікується близько 300 депутатів.

На запитання журналістів, чи готовий він посісти посаду прем’єр-міністра В.ЯНУКОВИЧ відповів: «якщо буде така пропозиція, якщо буде до мене така довіра, я сьогодні можу сказати, що я буду над цим питанням думати».

Нагадаємо, у ВР проходить голосування за кандидатуру голови ВР. До бюлетенів для голосування внесено дві кандидатури – Миколи АЗАРОВА (фракція Партії регіонів) та лідера соціалістів О.МОРОЗА.