Парламент обиратиме сьогодні заступників Мороза

Зараз парламент визначатиметься щодо обрання заступників голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він сказав, що Погоджувальна рада парламенту затвердила порядок денний, відповідно до якого, першим питанням буде обрання заступників голови ВР.

В.ЯНУКОВИЧ не виключив, що це питання може розглядатися в пакеті.

Другим питанням, за його словами, буде предмет віддання парламентських комітетів та їх перелік.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що оскільки не вирішено політичне питання, тобто існування коаліції і опозиції, то, на думку Партії регіонів, питання принципу розподілу комітетів за опозицією і коаліцією має бути чітко визначеним.

Він підтвердив намір Партії регіонів відстоювати позицію щодо надання опозиції контрольних функцій і захист прав опозиції.

«Опозиція повинна мати інструменти для виконання ефективного контролю за владою», - сказав він.