ЗМІ: партії Яценюка і Порошенка не змогли домовитись про спільний похід на вибори

Як повідомляють джерела ZN.UA, минулої ночі сторони намагалися домовитися, однак переговори, що проходили в будівлі адміністрації президента до чотирьох ранку, результату не принесли. "Апетити двох сторін виявилися несумісні", - зазначило джерело.

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Єдина домовленість, якої вдалося досягти, стосується того, що "Блок Петра Порошенко" не буде висувати своїх кандидатів на 10 мажоритарних округах (з 225), щоб не створювати конкуренцію висуванцям від "Народного фронту".

Раніше стало відомо, що Арсеній Яценюк в якості умови для спільного походу на вибори двох політсил зажадав перше місце в списку, третину в прохідній частині списку і зміну назви блоку. Крім цього, Яценюк вимагав збереження за собою посади прем'єра, а за Олександром Турчиновим - спікера у Верховній Раді наступного скликання.