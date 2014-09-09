Луценко заявив, що партія Порошенка може об'єднатися з Кличком та Яценюком

Партія «Блок Петра Порошенко» близька до об'єднання та порозуміння із Віталієм Кличком та Арсенієм Яценюком щодо участі у виборах до Верховної Ради України.

Як повідомляє сайт «Третя Українська Республіка» про це голова партії «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко сказав у телевізійному ефірі.

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За його словами, «на сьогоднішній день тривають переговори, і ми близькі до об'єднання та порозуміння із Віталієм Кличком і Арсенієм Яценюком. Близькі хоча б тому, що 15 вересня завершується відведений законом термін висування кандидатів у народні депутати».

Він також висловив сподівання, що загальний список охопить всіх, хто з Майдану прийшов до влади.

Луценко сказав: «Я хочу бачити в одній команді всіх, хто за європейську перспективу, радикальні економічні зміни, перезавантаження країни. Ділити нам нічого, тому що в момент великого історичного виклику, який кинув нам Кремль, ми повинні об'єднуватися».

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Він також зазначив, що, швидше за все, не буде першим номером у списку партії «Блок Петра Порошенка», і це питання для нього не принципове.

«Мене не хвилює моє місце в списку, я навіть готовий не балотуватися. Мені важливо, щоб об'єдналися люди, які перестануть один одного «підставляти» і ділитися. Мені важливо, щоб заяви президента, уряду і парламентської більшості робилися в унісон. Мені важливо, щоб команда ще до початку кампанії створила коаліцію до виборів, а не торгувалася за посади після перемоги», - пояснив Луценко.

За його словами, сенс такого об'єднання - «в єдиній команді, єдиному виборчому списку і єдиній перемозі».

Луценко зазначив, що ідеологічної різниці між політичними силами персоніфікованих партій Порошенка, Кличка, Яценюка, Тимошенко не існує. За його словами, вони, насправді, відрізняються лише іменами і прізвищами керівників.

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Луценко також вважає, що учасники парламентських перегонів повинні укласти патріотичний пакт, який стане відповіддю на "сучасний виклик Кремля". За його словами, суть документа в тому, щоб не ставити під сумнів європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Він також повинен виключати оцінку воєнних дій, тому що це не є справою політиків. І також виключати підтримку «регіоналів» та комуністів як тих, хто привів Україну до катастрофи.