У Криму проросійські сили зчепилися з українськими націоналістами

Активісти проросійських сил сьогодні в Сімферополі зірвали презентацію книги останнього головного командира Української повстанської армії Василя Кука (1913-2007) «УПА в питаннях і відповідях».

Як передає кореспондент УНІАН, вхід до будівлі, де мала відбутися презентація книги, оточили близько 50 правоохоронців. Організатори презентації – кримські представники Конгресу українських націоналістів (КУН) - перебували в приміщенні.

Тим часом на вулиці близько 150 чоловік – активістів Партії регіонів, Компартії, партії «Російський блок» і Блоку Вітренко «Народна опозиція» - влаштували акцію протесту. «Регіонали», комуністи і «вітренківці» скандували гасла проти УПА, дуділи в дудки, лунали пісні зі словами «Я народжений в Радянському Союзі…», «Священна війна» і т.п. Крім того, активісти проросійських сил спробували занести до будівлі, де мала відбутися презентація, чорну труну з написом «Ворогам Росії, бандерівцям», проте їх відтіснили правоохоронці.

Активісти проросійських сил все ж таки проникли до будівлі. Депутат Верховної Ради Криму з блоку «За Януковича!» Олег СЛЮСАРЕНКО заявив журналістам, що люди не дозволять «в це святе свято» - 23 лютого - «проводити бандерівські, фашистські шабаші».

«Було кинуто виклик всій громадськості Криму. Ми прийшли сюди і сказали: надайте документи, на підставі чого ви тут проводите акцію, і виявилося, що акцію вони проводять незаконно! Тому ми їм вказали на двері, і вкажемо надалі, якщо вони сюди ще з`являться», - сказав О.СЛЮСАРЕНКО.

У свою чергу лідер кримської організації КУН Василь ОВЧАРУК продемонстрував документ, в якому міліції повідомлялося про проведення презентації книги про УПА. При цьому О.СЛЮСАРЕНКО заявив, що цей документ "фільчина грамота", і вимагав припинити захід.

«УПА проводила бойові дії проти окупантів – як проти німецького фашизму, так і проти червоного комунізму. УПА воювала не проти народу Росії, а проти червоного комунізму, який до цього знищив мільйони людей, - сказав В.ОВЧАРУК в інтерв`ю журналістам. – І ми хотіли сьогодні дати інформацію, що УПА – це герої».

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого в Сімферополі мала відбутися презентація книги "УПА в запитаннях і відповідях". Крім того, під час презентації мали демонструватися звукові доріжки з голосом В.Кука і обнародувано його звернення до молодих українців. Записи були зроблені незадовго до смерті В.Кука в 2007 році.

Довідка УНІАН. Василь Кук (псевдоніми – Лемех, Юрко, Медвідь, полковник Коваль) народився 11 січня 1913 року в селі Красному на Львівщині.

У 40-х роках В.Кук стає одним з найближчих соратників Романа Шухевича, пізніше його заступником. Після смерті Р.Шухевича в березні 1950 р. приймає обов`язки керівника УПА.

Захоплений в полон в 1954 р. В.Кук шість років перебував в ув`язненні, звідки був звільнений за часів хрущовської «відлиги».

Помер у вересні 2007 року.