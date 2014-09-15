У мережі з'явилися фото та відео знищеного аеропорту в Луганську

У мережі з'явилися фотографії аеропорту в Луганську. Понівечені літаки та самі лише каркаси замість стін.

Ще 2 вересня губернатор Луганщини Ірина Верігіна повідомила, що бойовики повністю зруйнували луганський аеропорт. За день до цього в РНБО підтвердили, що в Луганську українські військовослужбовці вийшли з аеропорту.

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