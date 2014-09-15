У мережі з'явилися фото та відео знищеного аеропорту в Луганську
12:05, 15 вересня 2014Політика
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Бойовики продовжують знищувати інфраструктуру Донбасу.
У мережі з'явилися фотографії аеропорту в Луганську. Понівечені літаки та самі лише каркаси замість стін.
Ще 2 вересня губернатор Луганщини Ірина Верігіна повідомила, що бойовики повністю зруйнували луганський аеропорт. За день до цього в РНБО підтвердили, що в Луганську українські військовослужбовці вийшли з аеропорту.
Відео Радіо Свобода
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