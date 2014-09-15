Завтра ВР у закритому режимі обговорить ситуацію в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кінах сказав у коментарі журналістам після зустрічі лідерів фракцій і груп із главою держави.

“За результатами доповіді по ситуації на території АТО, завтра це відбудеться на засідання Верховної Ради. Попередньо це буде в закритому режимі за участі президента України, начальника Генерального штабу. І відповідно до інформації про ситуацію в зоні АТО будуть прийматися інші рішення, які стосуються законопроектів про амністію і про особливий статус”, - сказав депутат.

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Відповідаючи на запитання щодо запропонованих президентом законопроектів про особливий статусу деяких територій на сході та про амністію, він зазначив, що законопроекти мають рамковий характер і велику кількість “відсилочних норм”, які вимагають подальшого ухвалення інших законів.

На уточнення, чи в закритому режимі проходитиме усе засідання, він зазначив, що у закритому режимі будуть лише питання щодо зони АТО і відповідних рішень, які ухвалюватимуться на основі наданої завтра інформації.