Харківська облрада забрала у Курченка стадіон "Металіст"

Про це свідчить рішення Господарського суду Харківської області від 26 серпня, повідомляють "Наші гроші". ТОВ "Спортивний комплекс "Стадіон Металіст" як єдиний заявник у серпні 2013 року переміг у конкурсі з продажу спорткомплексу "Металіст", який розташовується на ділянці площею 7,09 га по вулиці Плеханівська, 65.

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ТОВ придбало стадіон за 674,52 млн грн (з ПДВ). Цю суму треба було сплатити до 29 вересня включно. Однак фірма перерахувала облраді лише 110,94 млн грн.

Оскільки ТОВ "Спортивний комплекс "Стадіон Металіст" досі не погасив борг у розмірі 563,58 млн грн, суд розірвав договір купівлі-продажу стадіону.

Харківська облрада також вимагала стягнути з ТОВ неустойку в розмірі 134,9 млн грн, але суд відмовив. Він, зокрема, взяв до уваги той факт, що 24 вересня 2013 року Господарський суд Києва заборонив фірмі вчиняти дії, пов’язані з виконанням умов вказаного договору, зокрема, проводити розрахунки. Таку ухвалу суд виніс у ході розгляду позову Обласного комітету допомоги та сприяння інвалідам Великої Вітчизняної війни та іншим категоріям і групам Харківської області та міста Харкова, який заявив свої права власності на стадіон "Металіст". У подальшому Облкомітет у суді програв.

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Засновниками ТОВ "Спортивний комплекс "Стадіон Металіст" значаться Олександр Пархоменко і київське ТОВ "Профешнл Сервіс", засновником і директором якого є Віталій Реут з села Барвінкове Харківської області.

ТОВ "Спортивний комплекс "Стадіон Металіст" входить в структуру футбольного клубу "Металіст", що належить групі Сергія Курченка, який з квітня цього року оголошений в розшук.