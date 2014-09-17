Секретарю Лисичанської міськради висунута підозра у сепаратизмі
Секретар Лисичанської міської ради організовувала позачергову сесію, на якій пройшло голосування за так званий акт про державну самостійність Луганської народної республіки".
Даний факт встановила Прокуратура Луганської області, повідомляє Informator.lg.ua. Також встановлено, що чиновниця публічно підтримувала зміну меж території України і невизнання державної влади на території Лисичанська.
Читайте такожБойовики стягують підрозділи до Лисичанська, Дебальцевого та Волновахи
Крім того, 2 липня вона видала незаконне розпорядження, згідно з яким так званій лисичанській військовій комендатурі "ЛНР" були передані матеріальні цінності, що знаходилися на відповідальному зберіганні міськради.
Секретарю Лисичанської міської ради висунута підозра. Її дії розслідуються за ч. 2 ст. 110 і ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"; "фінансування тероризму"). Продовжується досудове слідство.