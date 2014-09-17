Секретарю Лисичанської міськради висунута підозра у сепаратизмі

Даний факт встановила Прокуратура Луганської області, повідомляє Informator.lg.ua. Також встановлено, що чиновниця публічно підтримувала зміну меж території України і невизнання державної влади на території Лисичанська.

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Крім того, 2 липня вона видала незаконне розпорядження, згідно з яким так званій лисичанській військовій комендатурі "ЛНР" були передані матеріальні цінності, що знаходилися на відповідальному зберіганні міськради.

Секретарю Лисичанської міської ради висунута підозра. Її дії розслідуються за ч. 2 ст. 110 і ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"; "фінансування тероризму"). Продовжується досудове слідство.