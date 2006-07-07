Кращим молодим гравцем ЧС 2006 визнано нападаючого збірної Німеччини

Підведено підсумки голосування на звання кращого молодого гравця ЧС-2006.

Нападаючий збірної Німеччини Лукас Подольські за підсумками голосування досить несподівано став кращим молодим гравцем чемпіонату світу.

Вибір Подольські перекреслив надії на отримання почесного звання португальця Кріштіано Роналдо, який також провів ЧС-2006 на високому рівні.

Шанси Роналдо, який вважався головним фаворитом, істотно знизилися після того скандалу, що виник у зв`язку з видаленням Уейна Руні.

З іншого боку, нагорода Подольські повинна дещо підсолодити гіркоту поразки господарям турніру, що не встояли перед фінальним натиском італійців.

Лукас Подольські, який виступає за "Кельн", проявив себе на турнірі з найкращого боку. На рахунку молодого форварда 3 голи в шести матчах.

Кращою грою нападаючого на ЧС-2006 стала гра з шведами - вже до 12-ої хвилини Подольські оформив дубль, знявши всі запитання про переможця.

21-річний футболіст (народився 04.06.1985 - до речі, день народження припав якраз на день матчу з Італією!) склав могутній атакуючий тандем з Мирославом Клозе, на рахунку якого 5 м`ячів.

Іншими номінантами були швейцарець Барнетта, іспанець Фабрегас, аргентинець Мессі і еквадорець Валенсія.

“Кореспондент” за матеріалами: Germany06.ru