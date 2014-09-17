Гра в бюджетні таємниці

Минулого року ніхто вчасно не побачив проект бюджету від Уряду, хоча Кабмін, згідно Бюджетного кодексу, був зобов’язаний внести до Верховної Ради кошторис у термін до 15 вересня. Нажаль, історія повторюється і в цьому році. Вже інший склад Уряду і досі не подав до парламенту проект державного бюджету, чим грубо порушив статтю 37 Бюджетного кодексу України.

Рік тому навколо головного кошторису країни розгорнулася майже детективна історія. Бо Кабмін відповідний законопроект, начебто, до парламенту вніс. І зробив це вчасно. Однак того ж дня документ був повернутий назад до Кабміну. Принаймні, на моє депутатське звернення я тоді отримав відповідь про те, що проект Бюджету-2014, дійсно, надходив до Верховної Ради 14 вересня, але раптом «вранці 16 вересня 2013 року, ще до направлення законопроекту до комітету Верховної Ради України з питань бюджету, його було відкликано Кабінетом Міністрів». «Голова Уряду відізвав проект бюджету-2014, бо там ще є багато питань, які необхідно узгоджувати. Документ треба допрацьовувати», - заявив тодішній спікер парламенту Володимир Рибак.

Тобто, з офіційної відповіді керівництва Верховної Ради випливало, що Кабмін подав законопроект лише для того, щоб суто формально виконати вимогу ст. 37 Бюджетного кодексу, згідно з якою подання кошторису має відбутися до 15 вересня. Звичайно, ніякого проекту Бюджету не було, це була елементарна маніпуляція.

Нажаль, дивні «бюджетні» історії відбуваються в Україні майже щороку. Нагадаю, що бюджет-2013 приймався Верховною Радою шостого скликання вже після виборів Ради сьомого скликання. Тобто відбувалося це після 28 жовтня 2012 року, але до приведення до присяги депутатів сьомого скликання - до 11 грудня 2012 року. Тоді взагалі ні про яке дотримання закону та процедури при прийнятті бюджету і мови не було.

Далі, бюджет-2014 також приймався без дотримання вимог законів та процедур. Відізвавши документ, тодішній прем’єр Микола Азаров наполягав, що саме Рада направила кошторис до Кабміну на доопрацювання. Більш того, майже щомісяця ми чули, що Уряд ось-ось вийде «на оптимальний бюджет 2014 року», щоб забезпечити соціальний розвиток і розвиток країни в частині збільшення доходів. У листопаді минулого року Азаров запевнив, що Верховна Рада отримає збалансований бюджет наприкінці місяця. В результаті, документ був затверджений на сумнозвісному засіданні 16 січня 2014 року простим підняттям рук депутатів, разом з диктаторськими законами.

Тому, якось дуже хочеться, щоб вже «не злочинна» влада дотримувалась вимог закону та процедур. Бо зараз історія з поданням кошторису до Верховної Ради повторюється, але вже у іншій обгортці. Закон повинен бути один для всіх. Тому, якщо згідно з Бюджетним кодексом, Уряд зобов’язаний був подати проект бюджету до 15 вересня, це повинно статися. Не 16, 17, 18 вересня, чи у будь-який інший день, а саме в день, затверджений у кодексі. У цьому питанні не може бути сторонніх пояснень. У законі немає винятків – вносити чи не вносити бюджет до Верховної Ради в залежності від тих чи інших обставин або відсутності тих чи інших реформ. Країні потрібен реалістичний проект кошторису-2015, а не вигадки, чому він досі не у Верховній Раді. Бо не просто так передбачено розгляд бюджету в три читання. Тим паче, що кожного року бюджетний процес починається в квітні.

І, коли 15 вересня минуло, а ніхто нічого до парламенту не подавав, це – банальна халатність, бо проект бюджету просто не підготували.

Павло Різаненко, народний депутат від фракції УДАР, член Комітету Верховної Ради з питань бюджету