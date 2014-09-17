Порошенко хоче співпрацювати з Канадою в авіакосмічній галузі та в розбудові системи комунікацій

23:18, 17 вересня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко виступає за розвиток співпраці з Канадою в авіаційній галузі та створення зони вільної торгівлі поміж двома країнами.

Фото УНИАН


Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу на спільному засіданні Палати громад та Сенату Канади в Оттаві.

”Я переконаний, що нам потрібно звернути більшу увагу на розвитку двосторонньої співпраці, наприклад в таких сферах як енергетика, торгівля, інформаційна політика, авіакосмічна галузь та інші галузі”, - сказав Порошенко.

Глава держави впевнений, що обидві країни можуть досягти успіху в реалізації амбіційних проектів, зокрема в покращенні українського інформаційного простору.

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За його словами планується запуск спеціального канадського супутника в космос для покращення системи комунікації, щоб надати всім українським регіонам належне інформаційне покриття та сучасні послуги в телекомунікаціях.

Порошенко висловив надію, що перемовини з прем`єр-міністром Канади Стівеном Гарпером дадуть поштовх для розвитку нових двосторонніх проектів.

”Наступного разу, коли ми зустрінемося, я сподіваюся, що ми побачимо, що поміж Україною іКанадою буде підписано договір про створення зони вільної торгівлі поміж двома країнами”, - додав Порошенко.

Окрім того, він висловив побажання стосовно необхідності продовження розвитку програми щодо покращення контактів поміж двома народами.

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