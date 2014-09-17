Порошенко хоче співпрацювати з Канадою в авіакосмічній галузі та в розбудові системи комунікацій



Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу на спільному засіданні Палати громад та Сенату Канади в Оттаві.

”Я переконаний, що нам потрібно звернути більшу увагу на розвитку двосторонньої співпраці, наприклад в таких сферах як енергетика, торгівля, інформаційна політика, авіакосмічна галузь та інші галузі”, - сказав Порошенко.

Глава держави впевнений, що обидві країни можуть досягти успіху в реалізації амбіційних проектів, зокрема в покращенні українського інформаційного простору.

Читайте такожУкраїна пройшла рубікон і зруйнувала сподівання на відродження СРСР - Порошенко

За його словами планується запуск спеціального канадського супутника в космос для покращення системи комунікації, щоб надати всім українським регіонам належне інформаційне покриття та сучасні послуги в телекомунікаціях.

Порошенко висловив надію, що перемовини з прем`єр-міністром Канади Стівеном Гарпером дадуть поштовх для розвитку нових двосторонніх проектів.

”Наступного разу, коли ми зустрінемося, я сподіваюся, що ми побачимо, що поміж Україною іКанадою буде підписано договір про створення зони вільної торгівлі поміж двома країнами”, - додав Порошенко.

Окрім того, він висловив побажання стосовно необхідності продовження розвитку програми щодо покращення контактів поміж двома народами.