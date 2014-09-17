Порошенко хоче співпрацювати з Канадою в авіакосмічній галузі та в розбудові системи комунікацій
Президент України Петро Порошенко виступає за розвиток співпраці з Канадою в авіаційній галузі та створення зони вільної торгівлі поміж двома країнами.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу на спільному засіданні Палати громад та Сенату Канади в Оттаві.
”Я переконаний, що нам потрібно звернути більшу увагу на розвитку двосторонньої співпраці, наприклад в таких сферах як енергетика, торгівля, інформаційна політика, авіакосмічна галузь та інші галузі”, - сказав Порошенко.
Глава держави впевнений, що обидві країни можуть досягти успіху в реалізації амбіційних проектів, зокрема в покращенні українського інформаційного простору.
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За його словами планується запуск спеціального канадського супутника в космос для покращення системи комунікації, щоб надати всім українським регіонам належне інформаційне покриття та сучасні послуги в телекомунікаціях.
Порошенко висловив надію, що перемовини з прем`єр-міністром Канади Стівеном Гарпером дадуть поштовх для розвитку нових двосторонніх проектів.
”Наступного разу, коли ми зустрінемося, я сподіваюся, що ми побачимо, що поміж Україною іКанадою буде підписано договір про створення зони вільної торгівлі поміж двома країнами”, - додав Порошенко.
Окрім того, він висловив побажання стосовно необхідності продовження розвитку програми щодо покращення контактів поміж двома народами.