Закони про самоврядування Донбасу не діятимуть, доки там війська РФ - радник президента

Доки останній російський солдат не залишить територію України, жоден закон про особливе самоврядування на Донбасі не почне діяти. Про це заявив радник президента України, народний депутат Микола Томенко, коментуючи ухвалені в парламенті закони про особливий порядок самоврядування в деяких районах Донбасу і амністію.

За словами Томенка, якого цитує прес-служба депутата, проголосовані 16 вересня закони - це правова, або, радше, політична декларація того, що Україна готова до наступних кроків реалізації мирного плану президента.

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«Ми чітко продемонстрували готовність говорити про те, що можемо піти на певні компроміси, але ці компроміси – в законі. І ці закони можуть бути реалізовані, коли територію України залишить останній російський солдат, коли на сході перестане вестись війна, коли буде здана зброя терористами», - зазначив Томенко.

Він також сказав, що з повагою ставиться до людей, що прийшли під Адміністрацію президента України протестувати проти цих законів щодо Донбасу. «Але є й люди, які вимагають перемир'я і миру, і не хочуть, щоб далі гинули їхні діти. Не можна працювати лише в одному режимі. Ми працюємо в двох режимах: шляхом мирних переговорів та у військовому форматі. В будь-якому разі, ми зобов’язані українську державу захищати», - зазначив Томенко.

За його словами, очевидно, що це перемир’я для нас повинно завершитись переозброєнням Збройних сил України, щоб наші військові могли воювати з тою технікою, з якою можна воювати у ХХІ столітті.

Щодо закону про амністію Томенко звернув увагу на те, що в тексті закону є виключний перелік тих людей, які не можуть потрапити під амністію. «Звичайно, не можуть бути амністованими ті, хто вбивав, ґвалтував, займався мародерством, паплюжив українську символіку тощо», - зауважує Томенко.

Він додав, що переговори з агресором потрібно проводити "вчотирьох" або "втрьох": Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Україна та Росія, або інші варіанти.

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За словами радника, президент України продовжує роботу, щоб виробити світову проукраїнську коаліцію. Україні зараз важливо, щоб її позицію підтримала максимальна кількість країн, при чому ця позиція повинна стосуватись не лише моральної, політичної і правової, а й фінансової, технічної і військової підтримки.

Щодо таємного голосування за ці закони, то, за словами Томенка, це була несподіванка. «Рішення було правильним, але варто було робити відкрите засідання, тоді б не виникало зайвих питань», - наголосив Томенко.