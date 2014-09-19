Порошенко у Нью-Йорку зустрінеться з Баррозу

Про це у п’ятницю в Брюсселі повідомила представник Єврокомісії Піа Аренкільде Хансен, передає власний кореспондент УНІАН.

Читайте такожПорошенко закликає США посилити санкції проти Росії„Наступного понеділка президент буде в Нью-Йорку, де візьме участь у 69-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Він також буде на саміті з питань клімату у вівторок, 23 вересня. Буде ряд двосторонніх зустрічей – він буде зустрічатися з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном, президентом Генеральної асамблеї Об’єднаних Націй Семом Кутесою, президентом України Порошенком та президентом Малі”, - перерахувала вона.

Читайте такожБаррозу обіцяє українцям безвізовий режим "у недалекому майбутньому"Як повідомляв УНІАН, у ході візиту до США Порошенко виступив перед сенаторами американського Конгресу та зустрівся із президентом США Бараком Обамою.