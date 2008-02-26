ГПУ пред`явила звинувачення у справі про прослуховування Тимошенко і Ющенка

Генеральна прокуратура завершила слідство відносно співробітників МВС, яким інкримінується організація незаконного прослуховування політиків під час президентської виборчої кампанії 2004 року. Після того, як підозрювані ознайомляться з матеріалами справи, її буде передано до суду, пише " Коммерсантъ-Україна ".

Інформацію про те, що у провадженні ГПУ знаходиться кримінальна справа відносно колишніх співробітників МВС, підозрюваних в організації незаконного прослуховування, підтвердив генпрокурор Олександр Медведько. "Так, є двоє – керівник департаменту і його заступник, які під час президентських виборів 2004 року незаконно прослуховували високопоставлених осіб, а також осіб, що брали участь у виборчій кампанії", - заявив пан Медведько.

За інформацією Ъ, зараз розслідування цієї кримінальної справи, що знаходилася у провадженні Головного слідчого управління ГПУ, завершене. Колишнім співробітникам МВС – Андрію Беседіну, який у 2004 році обіймав посаду заступника начальника департаменту оперативно-технічних заходів МВС, а також "панові Єрмакову", імовірно керівникові цього департаменту, - пред`явлено звинувачення. Обом вибраний запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, і зараз вони знайомляться з матеріалами справи, яка складається з 24 томів. Після закінчення цієї процедури, яка, за прогнозами слідчих, може затягнутися на декілька місяців, справу буде передано до суду.

Як стало відомо виданню, серед потерпілих у цій справі проходить нинішній прем`єр-міністр Юлія Тимошенко, у минулому один з прихильників кандидата в президенти Віктора Ющенка, а також народний депутат Віктор Швець (БЮТ), який у 2004 році був її адвокатом. За непідтвердженою інформацією, прослуховувалися і інші представники штабу Віктора Ющенка, включаючи самого кандидата в президенти. Цікаво, що на прослуховування їх розмов суд видав санкцію. Втім, за даними газети, слідство дійшло висновку, що дозвіл на проведення оперативних заходів відносно політиків був одержаний незаконно. До суду нібито було подано уявлення на отримання дозволу на прослуховування телефонів членів одного зі злочинних угрупувань, проте були вказані мобільні телефони, якими користувалися політики.

Член комітету з боротьби з організованою злочинністю і корупцією Микола Джига (Партія регіонів) стверджує, що прослуховування телефонів лідерів опозиції в 2004 році велося випадково. "Прослуховувалися телефони, які за оперативними даними значилися за лідерами злочинних угрупувань. Хто ж міг знати, що на іншому кінці дроту опиняться наші політичні діячі, які зараз у влади?" – сказав пан Джига. Слідство вийшло тільки на виконавців незаконного прослуховування – ініціаторів операції воно так і не встановило.