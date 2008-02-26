Депутати розсекретили проект політичної угоди

В проекті політичної угоди про засади діяльності Верховної Ради України шостого скликання з відповідними пропозиціями фракцій передбачено три варіанти вирішення питання щодо НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект угоди оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради України. Зокрема, згідно з варіантом 1 передбачається “взяти до відома, що наявність підпису Голови Верховної Ради України у листі на адресу Генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору не відображає консолідованої позиції з цього питання конституційного складу Верховної Ради України шостого скликання”. Відповідно до варіанту 2 передбачено “прийняти як узгоджену постанову Верховної Ради України про деякі питання прийняття рішень щодо вступу України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) (реєстр. № 1402-1)”. Згідно з варіантом 3, пропонується “розглянути відповідно до вимог Регламенту зареєстровані на день підписання цієї Угоди проекти постанов Верховної Ради України стосовно членства України у Північноатлантичному альянсі”.

Також проектом передбачено змінювати спосіб голосування у Верховній Раді України “згідно з частиною третьою статті 84 Конституції України з питань про призначення на посади за наявності взаємної згоди”. Крім того передбачається розпочати 4 березня 2008 року пленарні засідання Верховної Ради України відповідно до календарного плану засідань другої сесії шостого скликання, затвердженого Верховною Радою України 12 лютого 2008 року.

В проекті документа пропонується визнати пріоритетними питаннями порядку денного парламенту на поточну сесію, зокрема, заслуховування щорічного послання Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України; про Програму діяльності Кабінету Міністрів України; про проект закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2008 рік; про проект закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»; про інформацію НБУ щодо його діяльності та про стан грошово-кредитної політики у державі. Крім того пропонується заслухати інформацію Генеральної прокуратури України щодо практики застосування частини другої статті 161 Кримінального кодексу України щодо порушення рівноправності громадян залежно від їх політичних чи інших переконань.

Крім того в проекті передбачається сприяти підготовці та опрацюванню проектів законів про вибори народних депутатів України та про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які передбачають удосконалення виборчої системи. Також планується прийняти нову редакцію закону про державні закупівлі, який не передбачає наявність публічно владних повноважень Тендерної палати.

“Кожна з депутатських фракцій у Верховній Раді України шостого скликання займатиме виключно конструктивну позицію у питаннях організації та діяльності парламенту, буде утримуватися від внесення до порядку денного сесії питань, які категорично не сприймаються політичними силами, представленими у парламенті, і провокують політичне протистояння і вправі вимагати всіма законними способами виконання цієї Політичної Угоди іншими її учасниками” - йдеться в проекті.

В пропозиціях до проекту угоди депутатської фракції «Блок Юлії Тимошенко» щодо можливих кроків з розблокування роботи Верховної Ради України передбачається, що голови фракцій політичних сил, представлених у Верховній Раді України мають “визнати без додаткових умов необхідність розблокування роботи Парламенту, усвідомлюючи свою політичну відповідальність за майбутнє України”.

Передбачається “принципово домовитись, що основоположними документами при прийнятті будь-яких рішень щодо членства України в НАТО вважати чинний Закон України «Про основи національної безпеки України» та постанови ВРУ № 233-4 від 21 листопада 2002 року та № 158-V від 19 вересня 2006 року щодо НАТО. БЮТ підтримає проект Постанови ВРУ з даного питання в редакції, запропонованій головою Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮКОМ.

БЮТ також пропонує розглянути “без додаткових умов і застережень” законопроекти, що передбачені коаліційною Угодою «Про створення коаліції демократичних сил у Верховній Раді України VI скликання», а також додатково внесені Президентом України і визначені як першочергові.

В Пропозиціях до проекту угоди депутатської фракції "Блок Литвина" передбачається, зокрема, визнати неприпустимість дальшої бездіяльності Верховної Ради України і невідкладно завершити доформування її керівного складу.

Пропонується утримуватися від будь-яких спроб вносити зміни до Регламенту Верховної Ради України під політичний момент. Питання з цього приводу можуть пропонуватися на розгляд Верховній Раді лише на основі консенсусу. Фракція пропонує забезпечити “абсолютне виконання” частини третьої статті 84 Конституції України: "Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом особисто."

В пропозиціях народних депутатів України, висловлених на зустрічі голови Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮКА з депутатською фракцією Партії регіонів 21 лютого 2008 року, зокрема, передбачено розглянути на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України: питання щодо узгодженого проекту Постанови про порядок прийняття рішень щодо вступу України до НАТО; проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" (щодо забезпечення посадових осіб від незаконного втручання в їх діяльність); проект Закону України про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності для окремих посадових осіб). Крім того, пропонується внести зміни до законодавства щодо мови.

В пропозиції народних депутатів України, висловлених на зустрічі голови Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮКА з депутатською фракцією "Наша Україна - Народна самооборона" 22 лютого 2008 року пропонується розглянути в першочерговому порядку: дев’ять законопроектів, внесених Президентом України як невідкладні (щодо скасування депутатської недоторканності, депутатських пільг і привілеїв, про Кабінет Міністрів України, про внесення змін до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", щодо деяких центральних органів виконавчої влади, блок антикорупційних законів та з інших злободенних питань); Крім того пропонується скасувати рішення Верховної Ради України щодо прийняття проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" в першому читанні, який передбачає збереження Тендерної палати.

НУ-НС пропонує заслухати інформацію прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про стан переговорів щодо забезпечення України природним газом і про перспективи забезпечення природним газом у цьому році. Також ВРУ має визначитися щодо неприпустимості прийняття нової Конституції на референдумі, в обхід парламенту.

В пропозиції народних депутатів України, висловлені на зустрічі голови Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮКА з депутатською фракцією Комуністичної партії України 21 лютого 2008 року (як повідомляв УНІАН, фракція КПУ відмовляється підписувати даний політичний документ) передбачається запропонувати механізм вступу України до НАТО тільки через проведення Всеукраїнського референдуму. Крім того пропонується не вносити до порядку денного сесії питання: про реабілітацію ОУН-УПА; питання про запровадження кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору в Україні, а також пропонується запровадити мораторій на продаж землі, ліквідувати податок на додану вартість, скасувати зовнішнє тестування учнів для вступу до вищих навчальних закладів.

Як повідомляв УНІАН, у парламенті створено робочу групу, яка має доопрацювати даний політичний документ і запропонувати лідерам фракцій для підписання.